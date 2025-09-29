Европейские СМИ и политики намеренно преувеличивают ситуацию с беспилотниками, необоснованно обвиняя Россию, пишет Berliner Zeitung. По мнению издания, вместо проверки фактов лидеры ЕС искажают картину, рисуя образ военной угрозы и тем самым усиливая тревогу среди граждан. Информацию передает агентство « Прайм ».

Журналисты отмечают, что подобная риторика делает Запад уязвимым и может использоваться для манипуляции общественным мнением.

Ранее Нидерланды, Литва и Норвегия заявили о замеченных в небе дронах, но не представили деталей. В Амстердаме позже допустили, что это мог быть воздушный шар. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул: Москва не наносит ударов беспилотниками по странам Европы и НАТО.

Польша, Эстония и Румыния заявили о нарушении воздушного пространства, обвинив Россию, но не предоставили доказательств. В Москве подчеркнули, что удары по объектам в Польше не планировались, а перелет МиГ-31 проходил по согласованному маршруту над нейтральными водами. В Румынии зафиксировали кратковременное появление дрона, не представлявшего угрозы.

Ранее сообщалось, что Дания вводит временный запрет на гражданские дроны.