Дания выделила Киеву новый пакет военной помощи

Правительство Дании согласовало новый пакет военной помощи Украине. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщило Министерство обороны Дании.

Новый пакет помощи Украине оценивается в 1,3 млрд крон – 190 млн долларов. Он включает несколько систем ПВО и деньги на покупку боеприпасов для артиллерии.

В ведомстве отметили, что составление данного пакета военной помощи основывалось на потребностях Украины.

В марте Дания направила Киеву пакет военной помощи на 140 млн долларов. В него входили боеприпасы к стрелковому оружию, ПВО, крупнокалиберные пулеметы и противотанковые мины, а также экипировку для украинских солдат.

В апреле 2022 гола МИД РФ выразил ноту протеста странам, которые бесконтрольно поставляют Украине оружие и боеприпасы, в том числе натовского образца. Однако никакой реакции от западных государств не последовало.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все военная техника и оружие, поставленные Украине западными «партнерами», будет становиться законной целью для российской армии.