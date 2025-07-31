Данные о детях мигрантов в школах будут передавать в МВД

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому данные о зачислении детей мигрантов в школы и колледжи будут передаваться в МВД, сообщил ТАСС.

Документ вносит изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и направлен на усиление контроля за образовательным процессом среди детей иностранных граждан.

Согласно новым нормам, школы обязаны сообщать в МВД не только о зачислении или отчислении детей мигрантов, но и о результатах их тестирования по русскому языку.

В свою очередь, МВД будет передавать образовательным учреждениям информацию о регистрации детей по месту жительства или снятии с учета.

Особое внимание уделяется детям и родителям, включенным в реестр контролируемых лиц. Данные об их обращениях в школы также будут направляться в МВД. Власти уверены, что закон призван помочь адаптации и интеграции детей мигрантов, а также обеспечить их право на получение образования.

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