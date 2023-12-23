Датские власти просят беженцев с Украины вернуться на родину после конфликта

Датский министр иммиграции и интеграции Кааре Дыбвад Бек заявил, что беженцы с Украины, проживающие на территории Дании, должны вернуться в родную страну после того, как конфликт с Россией будет окончен. Министр добавил, что власти государства смотрят на ситуацию с мигрантами, как на временную, и не имеет значения, откуда они прибыли. Слова Дыбвад Бека передает издание Berlingske .

Датский министр объяснил, что соответствующий призыв мотивирован тем, что несмотря на близость украинцев в культурном плане, они живут совсем не так, как это делают граждане Дании. Он также заявил о том, что украинское правительство посылает четкие сигналы о своем намерении вернуть своих выходцев на родину. По словам министра, Дания должна уважать данное желание Киева.

Он также заявил, что датское правительство не станет делать заявление о том, что каждый мигрант может остаться в стране. Министр подчеркнул, что в таком случае в государство нахлынет поток мигрантов, у которых и на родине есть безопасное место для жизни.