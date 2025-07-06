ПВО сбили шесть беспилотников, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил , что ПВО Минобороны сбили следовавшие в сторону Москвы беспилотники.

Мэр Москвы проинформировал, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Противник намеревался атаковать столицу при помощи шести БПЛА.

«ПВО Минобороны сбили шесть беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

В воскресенье, 6 июля, в период с 08.30 до 14.00 дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщил телеграм-канал Минобороны. Больше всего дронов противник запустил по территории Брянской области — 21 БПЛА. Кроме того, ПВО сбивали дроны над территориями Орловской, Тульской, Белгородской, Курской и Калужской областей.

После подобных атак губернаторы регионов РФ часто обращаются к жителям с просьбой не прикасаться к обломкам. В случае обнаружения неизвестных объектов важно обращаться в экстренные службы, а в период оповещения о возможной атаке находить безопасное место.

В субботу, 5 июля, противник также несколько раз предпринимал попытки нанести урон инфраструктуре. Сергей Собянин информировал об актуальной обстановке в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 июля безэкипажные катера ВСУ атаковали Новороссийск.