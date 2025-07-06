Жители Украины передают военнослужащим РФ координаты ТЦК

Жители Украины в чатах местных мессенджеров во время поражения ВС РФ стратегических целей на территории Украины оставляют координаты ТЦК, сообщил телеграм-канал «Воевода Вещает».

В телеграм-канале опубликованы скрины комментариев жителей Украины в чатах. Некоторые с иронией пишут, что достаточно найти в интернете координаты здания, где расположено ТЦК, и написать их в комментарии в чатах с «перекличками». Один из пользователей отметил, что данный способ результативный. Его проверяли жители разных городов Украины, в том числе в Полтаве и в Кривом Роге. Комментатор написал координаты, по его словам, здания ТЦК в Кременчуге.

Позже появилась информация, что в ТЦК загорелось здание ТЦК. К сообщению прикреплено фото.

«Заказ выполнен, получается», — сообщил телеграм-канал «Воевода Вещает».

В комментариях некоторые пользователи напоминают, что подобные действия преследуются сотрудниками правоохранительных органов. Другие отмечают, что российские военнослужащие оперативно мониторят каналы и находят сообщения с координатами.

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