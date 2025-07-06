Путин обратился к коллегам из стран БРИКС

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания саммита БРИКС в режиме видеоконференции поблагодарил коллег из стран объединения БРИКС за конструктивное взаимодействие, сообщило РИА Новости.

«Хотел бы вновь поблагодарить коллег из государств-участников БРИКС за плодотворное конструктивное взаимодействие», — сказал Путин.

По информации издания, в Рио-де-Жанейро до 7 июля будет проходить семнадцатый саммит БРИКС. В мероприятии принимает участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Российский президент принял участие в рамках видеоконференции. Владимир Путин рассказал, что в Бразилии участники мероприятия составили итоговую декларацию саммита. По его мнению, документ создает базу для плодотворной и результативной работы. Президент обратил внимание, что декларация позволяет каждому участнику организации оставаться полноценным и равноправным партнером.

Российский президент также высказал мнение, что страны БРИКС за счет объединения в рамках организации обладают большим политическим, экономическим и человеческим потенциалом. Страны работают над укреплением экономики, над стабильным политическим сотрудничеством, над улучшением культурных контактов и не только.

Ранее сообщалось, что Путин после обращения докладчика на мероприятии рассмотрит с членами правительства и представителями Минобороны РФ возможность недлительных командировок медиков в госпитали на СВО.