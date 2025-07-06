В администрации отметили, что перед зрителями выступил лауреат Российских конкурсов, член «Боевого братства» Подмосковья – Георгий Лысенко. Артист исполнял для жителей и гостей Химок песни, посвященные чести и памяти.

По информации администрации, творческий вечер посвятили солдатам и офицерам — тем отважным соотечественникам, которые находились в эпицентре «горячих» точек военных конфликтов. Судьба России решалась под звуки выстрелов и разрывов снарядов в Чечне, Северном Кавказе, Афганистане, Сирии.

Мероприятие посетил также лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева. Она обратилась к гостям вечера с приветственным словом.

«Мы не должны забывать тех, кто прошел через тяжелые испытания. Они защищали Родину. Их опыт и сила духа – пример для будущих поколений», – подчеркнула она.

В ходе мероприятия для гостей представили музыкальную программу и напомнили о значимости важной памятной даты. Георгий Лысенко представил новые композиции. Прозвучали также и песни, которые знакомы и близким многим россиянам.

Творческий вечер в Химках — часть масштабной региональной программы, реализуемой в округе на протяжении года. Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский обратил внимание, что подобные мероприятия способствуют сохранению исторической памяти. По его мнению, важно укреплять гражданскую позицию россиян.

Жители округа на регулярной основе оказывают поддержку военнослужащим РФ, которые в современное время продолжают отстаивать интересы РФ. Ранее сообщалось, что из муниципалитета бойцам СВО передали необходимую гуманитарную помощь.