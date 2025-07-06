«Будьте осторожны»: в Москве трое суток продержится оранжевый уровень погодной опасности

В ближайшее трое суток в Москве ожидается жара. В Гидрометцентре РФ проинформировали об оранжевом уровне погодной опасности, сообщил ТАСС.

Собеседник агентства рассказал, что в ближайшие трое суток температура воздуха может прогреваться до 33 градусов. Предположительно, оранжевый уровень начнет действовать с 15:00 понедельника, 7 июля. Угроза минует в четверг, 10 июля, к 18:00.

«Ожидается очень высокая температура воздуха», — указано в сообщении.

Собеседник пояснил, что оранжевый уровень — предпоследний в колористической шкале погодных предупреждений. Следующий — красный, сигнализирующий о еще большей опасности. Специалисты предупреждают, что в такие дни увеличивается риск нанесения ущерба вследствие стихийных бедствий.

В столичном МЧС в связи с приближающейся жарой призвали горожан при возможности большую часть времени проводить в тенистой местности. На улицу рекомендовано выходить в одежде из натуральных материалов. Важно пить много воды и не игнорировать головные уборы. Сотрудники ведомства опубликовали советы в телеграм-канале ведомства.

«Соблюдайте требования пожарной безопасности, исключите обращение с открытым огнем. Будьте внимательны и осторожны!» — сообщил телеграм-канал МЧС Москвы.

Ранее профессор Сердитова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал, что снег в Атакаме предвещает рост числа засух и пожаров в РФ.