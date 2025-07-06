«Спасибо за смелость»: в Подольске штурмовикам СВО передали ключи от багги

Депутат Государственной думы Федерального собрания Алла Полякова в рамках рабочего визита в Подольск вручила ключи от автомобиля багги военнослужащему РФ Артему Горшенину, который участвует в спецоперации.

Артем Горшенин — командир штурмовой роты ВДВ, кавалер трех орденов Мужества, который выполняет боевые задания на запорожском направлении.

«Спасибо за смелость и преданность делу. Скорейшего возвращения к семье с победой», — сказала Полякова.

Багги — это легкий автомобиль небольших габаритов, одно из преимуществ которого — высокая проходимость. Машина предназначена для езды по бездорожью. Автомобиль с открытой конструкцией становится более маневренным и легким.

В администрации муниципалитета отметили, что в зону спецоперации военнослужащим передали инструменты, продукты и маскировочные сети. В ходе рабочего визита в Подольске депутат Полякова также передала военнослужащим РФ в зону спецоперации детектор дронов, квадрокоптер и комплектующие к нему.

Жители Подольска на регулярной основе оказывают поддержку военнослужащим: собирают гуманитарную помощь, школьники пишут письма солдатам, активисты плетут маскировочные сети. Каждый желающий вносит посильный вклад.

Ранее сообщалось, что в Химках во Дворце культуры почтили память участников боевых операций.