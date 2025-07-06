«Спасибо за смелость»: в Подольске штурмовикам СВО передали ключи от багги
Депутат ГД Полякова в Подольске передала штурмовикам СВО ключи от багги
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
Депутат Государственной думы Федерального собрания Алла Полякова в рамках рабочего визита в Подольск вручила ключи от автомобиля багги военнослужащему РФ Артему Горшенину, который участвует в спецоперации.
Артем Горшенин — командир штурмовой роты ВДВ, кавалер трех орденов Мужества, который выполняет боевые задания на запорожском направлении.
«Спасибо за смелость и преданность делу. Скорейшего возвращения к семье с победой», — сказала Полякова.
Багги — это легкий автомобиль небольших габаритов, одно из преимуществ которого — высокая проходимость. Машина предназначена для езды по бездорожью. Автомобиль с открытой конструкцией становится более маневренным и легким.
В администрации муниципалитета отметили, что в зону спецоперации военнослужащим передали инструменты, продукты и маскировочные сети. В ходе рабочего визита в Подольске депутат Полякова также передала военнослужащим РФ в зону спецоперации детектор дронов, квадрокоптер и комплектующие к нему.
Жители Подольска на регулярной основе оказывают поддержку военнослужащим: собирают гуманитарную помощь, школьники пишут письма солдатам, активисты плетут маскировочные сети. Каждый желающий вносит посильный вклад.
Ранее сообщалось, что в Химках во Дворце культуры почтили память участников боевых операций.