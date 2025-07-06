Роспотребнадзор следит за ситуацией с розовым лишаем в Таиланде

Роспотребнадзор изучает данные об эпидситуации, связанной с ростом заболеваемости розовым лишаем в Таиланде. Информация размещена на официальном портале ведомства.

В ведомстве отметили, что розовый лишай — это кожное заболевание. Больше случаев заболевания фиксируют в сезон дождей. Департамент медицинских услуг Таиланда опубликовал предупреждение о лишае. Количество заболевших не сообщается. Роспотребнадзор контролирует ситуацию.

«Обычно розовый лишай развивается через 1-4 недели после перенесенного инфекционного заболевания. При типичном течении проявляется бляшками в виде красновато-розовых пятен диаметром несколько сантиметров. Крайне редко пациенты отмечают незначительный зуд кожи», — сообщили специалисты Роспотребнадзора.

В ведомстве призвали граждан соблюдать рекомендованные правила: тщательно мыть руки после посещения общественных мест, мыть овощи и фрукты бутилированной или кипяченой водой. Для питья также необходимо выбирать именно такую воду. Рекомендовано ограничить общение с людьми, которые заболели респираторной или кишечной инфекцией. Подобные меры помогут в качестве профилактики.

В ведомстве призвали обращаться к квалифицированным специалистам в случае проявления каких-либо симптомов: жидкий стул, кашель, температура, головная боль, насморк и боль в горле. Заболевание активно протекает на фоне аллергических реакций, переохлаждения или ослабленного иммунитета. Пациентами становятся люди преимущественно в возрасте от 10 до 35 лет. Эксперты рекомендуют проявлять особенную бдительность в случае появления каких-либо симптомов после возвращения из-за границы. При своевременном обращении к специалистам есть шанс облегчить самочувствие максимально быстро.

«Заболевание не считается заразным и чаще всего проходит самостоятельно за 6-8 недель», — отмечено сообщении ведомства.

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