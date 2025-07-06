Через неделю первая группа туристов из РФ впервые прибудет в Афганистан, сообщил телеграм-канал SHOT. Предложения отправиться на экскурсию актуальны.

По информации канала, туристам предлагают посетить Афганистан примерно за 223,2 тыс. руб. (от $2840). Максимальная стоимость — 254,6 тыс. руб. ($3240). Объявления опубликованы в интернете. За дополнительную стоимость предложены следующие услуги: охрана, виза, медстраховка, международный перелет до Кабула. Оплату принимают на месте.

«Предполагается, что первая группа смельчаков отправится в путешествие уже ровно через неделю», — сообщил SHOT.

Подписчики канала активно обсуждают новость. Один из пользователей отметил, что экскурсия в Афганистан — путевка в один конец. Люди обеспокоены тем, что в стране могут не обеспечить необходимые меры безопасности. Кроме того, есть вопросы относительно инфраструктуры и туристических мест для посещения. Оппоненты дискуссии рассказывают, что в Афганистан ездят некоторые россияне. По их словам, в стране спокойная обстановка. Правоохранители успешно борются с распространением и употреблением запрещенных препаратов.

Ранее сообщалось, что в Химках во Дворце культуры «Родина» почтили память участников боевых операций.