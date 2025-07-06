Представитель Росавиации сообщил, что временно не обслуживаются рейсы пять аэропортов

Представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале проинформировал , что в связи с введенными ограничениями на использование воздушного пространства в разных регионах РФ Минтранс России и Росавиация проверяют ситуацию в аэропортах.

Артем Кореняко сообщил, что в настоящее время не обслуживают рейсы в аэропортах Иваново (Южный), Тамбове (Донское), Калуге (Грабцево), Санкт-Петербурге (Пулково) и Пскове. В Шереметьево в связи высокой нагрузкой временно увеличили численность работающих сотрудников.

«Ситуация управляема, авиатранспортная система России справляется с периодическим вмешательством в ее работу извне. У авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях», — написал Кореняко.

Представитель Росавиации напомнил, что при необходимости добраться из Москвы в Санкт-Петербург пассажиры могут воспользоваться железнодорожным сообщением. Билеты есть в свободном доступе. В каждом из аэропортов сотрудники принимают все необходимые меры, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно. Граждане с ограниченными возможностями обслуживаются отдельно. Причина временных ограничений связана с обеспечением безопасности — приоритетная задача для Росавиации. Заместитель Министра транспорта РФ Владимир Потешкин посетил Шереметьево, чтобы лично побеседовать с пассажирами.

«В целом по другим аэропортам страны ситуация штатная!» — сообщил представитель Росавиации.

Ранее Собянин сообщил, что ПВО сбили шесть направляющихся в сторону Москвы беспилотников.