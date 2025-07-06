Около 30 бывших бездомных животных забрали в семьи в Подольске

В субботу, 5 июля, в подольском парке имени Виктора Талалихина состоялся первый фестиваль по бесплатному пристройству животных «Юна-Фест», сообщила администрация муниципалитета.

В администрации проинформировали, что перед участием в мероприятии животных осмотрел ветеринар. Специалист присутствовал также непосредственно на выставке. Питомцы прошли ветеринарный контроль. В парк 110 животных доставили из различных приютов, в том числе из Центра реабилитации временно бездомных животных «Юна». Пристраивали всех животных бесплатно.

В парке присутствовали профессиональные кинологи и зоопсихологи. Специалисты беседовали с желающими стать собственниками животного, чтобы понять образ жизни и ожидания от появления нового члена семьи. Кроме помощи с выбором, консультировали по вопросам содержания и ухода.

По информации администрации, любящие семьи обрели 23 кошки и шесть собак. Питомцы прошли необходимый ветеринарный контроль: имеют документы, чипированы и привиты. Новый хозяин подписывал договор ответственного содержания. Специалисты делились рекомендациями. В рамках мероприятия для юных гостей провели ряд конкурсов. Горожане приняли участие в мастер-классах, лекциях. На территории парка функционировала интерактивная зона от проекта «Друг для Друга» и благотворительный маркет.

Ранее сообщалось, что в мобильных ветеринарных пунктах Подмосковья за месяц сделали прививки 700 питомцам.