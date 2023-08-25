Датского посла в шестой раз вызвал МИД Турции

Министерство иностранных дел Турции вновь вызвало датского посла из-за акции протеста с сожжением Корана. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.

Этот раз стал шестым. До этого датский посол вызывался в турецкий МИД 18, 21, 22, 23 и 24 августа.

«Временный поверенный в делах посольства Дании в Анкаре был вновь вызван сегодня (25 августа) в наше министерство в связи с продолжающимся сожжением Корана перед нашим посольством в Копенгагене и посольствами некоторых мусульманских стран», – следует из сообщения агентства.

Акции протеста с сожжением Корана продолжаются в Швеции и Дании. 25 августа источник Associated Press сообщил, что датские власти готовят законопроект, запрещающий сожжение священных книг – Корана и Библии.

По данным источника, который ссылается на министра юстиции Дании Петера Хуммельгаарда, такой закон запретит публичное проведение таких акций протеста. Он отметил, что нарушителям будет грозить штраф или лишение свободы сроком до двух лет.