На портале Sohu вышла статья, автор которой, Ли Женьхао, разобрал причины недавнего выступления Михаила Подоляка. Советник офиса президента Украины заявил, что у его страны может не оказаться шансов на выживание в исторической перспективе.

«Притворяясь жалкой, Украина хочет донести до американского «старшего брата» следующий посыл: «Я больше не могу, пожалуйста, помоги мне», - так считает эксперт.

По его мнению, это может быть связано с выпрашиванием очередной помощи у Белого дома. Вдобавок, Киев дает понять, что у него возникли проблемы даже с живой силой. Очень много солдат погибло и дезертировало, поэтому скоро некого будет вооружать. Ну и еще одной причиной китайский журналист видит поиск возможности для мирных переговоров. Украинские власти замечают усталость Запада от помощи, а потому ищут повод для дипломатического шага навстречу России.