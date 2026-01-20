«Даже если бы палец отвалился, я бы делал вид, что ничего не случилось». Что случилось с Трампом в Овальном кабинете?

На брифинге в Белом доме внимание президента США Дональда Трампа привлек не только вопрос политики, но и неожиданный инцидент с обычной канцелярской принадлежностью.

Глава государства демонстрировал внушительную папку с документами, которую он охарактеризовал как перечень своих административных успехов. Снимая крепкую прищепку, Трамп не удержал ее, и пружинный механизм с резким щелчком захлопнулся у него в руках.

Комментируя этот эпизод, американский лидер заявил, что подобная неосторожность потенциально могла привести к травме. Однако он подчеркнул, что ни за что не показал бы, что испытывает дискомфорт.

По словам Трампа, даже если бы у него отвалился палец, он сохранил бы бесстрастное выражение лица, сделав вид, что ничего не случилось.

