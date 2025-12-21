«Даже самая красивая женщина может пройти мимо». Трамп признался, что политика изменила его отношение к женщинам

Президент США Дональд Трамп раскрыл, что его взгляд на женскую привлекательность претерпел серьезную трансформацию с началом политической карьеры. Как передает CNN , теперь он намеренно игнорирует внешние данные, считая такое поведение необходимым для выживания в публичном пространстве.

Согласно заявлению Трампа, активная государственная деятельность вынудила его полностью пересмотреть привычные ориентиры. Он больше не позволяет себе оценивать представительниц противоположного пола по внешним критериям, считая это опасным. Политик привел конкретный пример: «Даже самая красивая женщина может пройти мимо — я даже не смотрю на нее больше, потому что в политике это признак смерти».

Интересно, что тема внимания к первой леди возникала и в неформальной обстановке. Во время праздничного мероприятия в Белом доме Трамп, обращаясь к гостям, с иронией отметил популярность своей супруги. Указав на присутствующую рядом Меланию, он констатировал, что на его выступлениях неизменно появляются таблички с надписью: «Мы любим нашу первую леди».

Ранее сообщалось о том, что Трамп назвал женские комплименты риском для карьеры политика.