Defense: ВС РФ меняет ситуацию на фронте при помощи ударов «Кинжалами»
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Российские ВКС меняют ситуацию в конфликте на территории Украины при помощи отечественных гиперзвуковых ракет «Кинжал», которыми наносятся удары по позициям украинских ВС. Об этом сообщило издание Defense TV в своем видеоматериале, опубликованном на видеохостинге YouTube.
Авторы заявили, что при разгоне российского «Кинжала» до десятикратной скорости звука, вокруг летящего снаряда начинает содрогаться даже воздух. Они подчеркнули, что взрыв ракеты способен менять ландшафт взрывом и оставлять за собой практически неузнаваемый район после поражения цели.
По словам журналистов, борьба с «Кинжалами» осложняется для вражеских сил тем фактом, что запускаются снаряды с истребителей МиГ-31, в произвольном месте. Отреагировать на подобную угрозу вовремя и эффективно практически не представляется возможным, заключили в издании.