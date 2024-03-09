Defense: ВС РФ меняет ситуацию на фронте при помощи ударов «Кинжалами»

Российские ВКС меняют ситуацию в конфликте на территории Украины при помощи отечественных гиперзвуковых ракет «Кинжал», которыми наносятся удары по позициям украинских ВС. Об этом сообщило издание Defense TV в своем видеоматериале, опубликованном на видеохостинге YouTube .

Авторы заявили, что при разгоне российского «Кинжала» до десятикратной скорости звука, вокруг летящего снаряда начинает содрогаться даже воздух. Они подчеркнули, что взрыв ракеты способен менять ландшафт взрывом и оставлять за собой практически неузнаваемый район после поражения цели.

По словам журналистов, борьба с «Кинжалами» осложняется для вражеских сил тем фактом, что запускаются снаряды с истребителей МиГ-31, в произвольном месте. Отреагировать на подобную угрозу вовремя и эффективно практически не представляется возможным, заключили в издании.