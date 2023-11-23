«Дефицит бюджета — лишь верхушка айсберга»: чем грозит США финансовая помощь Израилю

Правительство Израиля на проведение специальной военной операции в Газе потратит 48 миллиардов долларов, об этом сообщают западные СМИ. При этом треть расходов планирует возместить США.

Политолог Дмитрий Раевский рассказал, что будет с экономикой Израиля, а также выдержит ли финансовая система США помощь и Израилю, и Украине.

По его словам, расходы правительства Израиля на проведение военной операции в секторе Газа растут не по дням, а по часам.

«Один день войны обходится Израилю в 260 миллионов долларов, то есть за четыре дня уже больше миллиарда. При этом сколько продлится война, никто не знает. Уже упали доходы от туризма, в том числе и медицинского, а эта существенная часть бюджета. Из-за войны многие компании стараются переносить свою деятельность с территории Израиля в Дубай и другие места», — рассказал Раевский интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Он подчеркнул, что в мире отмечается падение рейтинга Израиля и израильтян.

«Многие бизнесмены не хотят иметь дело с Израилем как с государством по причине геноцида, которые он устроил палестинцам, причем ничем не оправданного геноцида. Деньги, конечно же, не пахнут, но многих это отвращает от евреев, поэтому на горизонте существенное падение доходов государства Израиль и схлопывание экономики страны», — добавил Раевский.

По его мнению, помощь США в этих условия весьма призрачна, так как у самих американцев большие проблемы в экономике.

«Национальный долг Америки растет, а дефицит бюджета — это лишь верхушка айсберга. Есть гораздо более мощные экономические грабли, на которые США уже наступали. Сейчас эти грабли выросли до астрономических размеров. Например, к середине 2024 года США нужно погасить государственных классических обязательств на более чем восемь триллионов долларов, и взять их просто негде. Взять и напечатать — значит вкинуть в мировую экономику просто восемь триллионов напечатанных денег», — пояснил Раевский.

Такая мера, уверен политолог, только ускорит инфляцию в США.

«Инфляция для США — это предвестник революции. Цены вырастут в два раза, а зарплаты останутся на прежнем уровне. Если они еще вырастут в два раза, то большинство американских домохозяйств постигнет банкротство. Американские правители это знаю, хоть до простого народа это и не доходит. Сейчас экономика США в цугцванге, и даже выделить 10-12 миллиардов для них огромная проблема», — заключил собеседник издания.

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