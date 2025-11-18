Дефицит тротила в НАТО бьет по Украине: взрывчатку забирает другой конфликт
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Страны НАТО столкнулись с острой нехваткой тротила, что парализует способность ЕС производить боеприпасы для Украины. Кризис спровоцирован масштабными поставками американских вооружений в Израиль. Об этом сообщает Telegraph.
Острую нехватку взрывчатых веществ в странах НАТО вызвали активные поставки вооружений США в Израиль. Как выяснилось, около 90% тротила с последнего крупного завода в ЕС, расположенного в Польше, уходит на американские нужды. Именно там производят ключевые компоненты для авиабомб.
Это создало дефицит на европейском рынке, вынудив Киев жестко экономить артиллерийские снаряды в конфликте с Россией. Ситуацию усугубляет полная зависимость Великобритании и других стран альянса от одного перегруженного предприятия.
Цена на тротил уже взлетела с $1 тыс. до $43 тыс. за тонну. Дефицит ударит не только по фронту, но и по гражданским отраслям, включая производство электроники, где взрывчатку используют при добыче металлов.
