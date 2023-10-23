Действия Израиля в секторе Газа назвали «политическим самоубийством»

Иранский министр обороны сообщил, что такой способ ведения боевых действий со стороны ЦАХАЛ ведет к гуманитарной катастрофе.

Мохаммад Реза Аштияни пообщался по телефону с главой министерства обороны Сирии Али Махмудом Аббасом и заявил, что израильская армия нарушает все правила ведения войны. Тем самым она настраивает против себя мировое сообщество.

«Настраивают общественное мнение в международном сообществе против жестокого режима - все эти действия для него превращаются в политическое самоубийство», - подчеркнул он.

Его слова привело информационное агентство Tasnim. То, что ЦАХАЛ блокирует все гуманитарные поставки в сектор Газа, может привести мирное население на этой территории к настоящей катастрофе.