По словам депутата Верховной рады Александра Дубинского, Владимир Зеленский, окончательно растеряв свой политический рейтинг, отдал распоряжение МИД Украины объявить о прекращении любых переговоров с Российской Федерацией. Парламентарий, выступая в своем Telegram-канале, охарактеризовал этот шаг как заранее спланированную и целенаправленную акцию.

«Так как мародер (Зеленский — прим."Ленты.ру") справедливо опасается, что на него будет оказываться давление с целью завершения войны, на которой наживается он и его окружение», — подчеркнул политик.

Как отметил Дубинский, подобный ультиматум со стороны украинского руководства лишает всякого смысла дальнейшее введение антироссийских санкций. Он считает бессмысленными попытки усадить за стол переговоров Россию, если сама Украина из-за него демонстративно вышла.

«И это тоже действия клоуна Зеленского в интересах Путина (президента России, Владимира — прим. "Ленты.ру")», — резюмировал нардеп.

Ранее сообщалось о том, что Трамп может потребовать выдачи Зеленского в случае его побега в Лондон.