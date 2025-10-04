Действующий премьер Чехии Фиала поздравил Бабиша и ANO с победой на выборах

Премьер-министр Чехии Петр Фиала обратился с поздравлениями к Андрею Бабишу, лидеру оппозиционного движения ANO («Акция недовольных граждан»), после того как его партия одержала победу на парламентских выборах, состоявшихся в республике в пятницу и субботу. Трансляцию выступления Фиалы вел Чешский телеканал.