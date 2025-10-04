Действующий премьер Чехии Фиала поздравил Бабиша и ANO с победой на выборах
Премьер Чехии поздравил оппозиционера Бабиша с победой на выборах
Премьер-министр Чехии Петр Фиала обратился с поздравлениями к Андрею Бабишу, лидеру оппозиционного движения ANO («Акция недовольных граждан»), после того как его партия одержала победу на парламентских выборах, состоявшихся в республике в пятницу и субботу. Трансляцию выступления Фиалы вел Чешский телеканал.
Премьер Чехии Фиала выразил благодарность всем политическим партиям, вошедшим в состав нового парламента страны.
«Я хотел бы поблагодарить всех граждан Чехии за то, что они пришли к избирательным урнам. Поздравляю победителя выборов, которым является Андрей Бабиш», — сказал Фиала.
Напомним, партия ANO одержала победу на выборах в нижнюю палату парламента Чехии. По итогам подсчета данных на 99,48% избирательных участков, она получила 34,71% голосов граждан. На втором месте оказалась правящая коалиция SPOLU («Вместе»), возглавляемая премьер-министром Фиалой, которая набрала 23,24% голосов.