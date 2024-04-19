Когда постоянный представитель Израиля Гилад Эрдан начал свое выступление в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, делегации ряда арабских стран покинули заседание и вышли из зала. Об этом сообщили РИА Новости .

Несколько десятков дипломатов из арабских государств покинули свои места в самом начале выступления, которое начал делать израильтянин Гилад Эрдан. Они направились к выходам, не пожелав выслушивать речь, которую начал постоянный представитель Израиля.

Во многом такая демонстрация протеста направлена против того, что резолюция Генеральной ассамблеи ООН о приеме в организацию Палестины оказалась заблокирована. Свое вето на эту резолюцию наложили Соединенные Штаты.

Ранее российский постпред в ООН Василий Небензя пообещал, что РФ продолжит защищать Запорожскую АЭС от украинских ядерных террористов. Он подчеркнул, что Киев только усугубляет всего положение, когда подводит весь мир к грани катастрофы.