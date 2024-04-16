Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза организации подчеркнул, что Россия и дальше продолжит надежно обеспечивать защиту Запорожской АЭС от атак со стороны боевиков киевского режима.

По словам Небензи, Киев атаками на ЗАЭС лишь усугубляет свое положение, продолжая подводить мир к возможной ядерной катастрофе.

«Наша страна продолжит обеспечивать защиту ЗАЭС от украинских атак и провокаций», — подчеркнул Небензя, его цитирует RT.

В продолжение сказанного российский дипломат заявил, что Россия и дальше намерена предпринимать шаги укрепления физической и ядерной безопасности Запорожской АЭС.

Ранее мы сообщали, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси впервые с 2022 года признал факт атак на ЗАЭС, однако ни разу в своих комментариях по произошедшему ни разу нем упомянул Украину, ошибочно или преднамеренно считая, что станцию атакует некая неизвестная сила.