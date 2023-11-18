Делегация РФ считает прошедший саммит АТЭС успешным

Делегация российских дипломатов считает успешными результаты прошедшего накануне в американском городе Сан-Франциско саммита стран АТЭС. Стороны смогли прийти к консенсусу, несмотря на непростые условия. Соответствующее заявление сделал глава отечественной делегации и зампредседателя российского правительства Алексей Оверчук, его слова передает издание РИА Новости .

Оверчук заявил, что исходя из декларации по итогам встречи, и тем направлениям, которые в ней были обозначены, саммит является удачным. Он подчеркнул, что соглашение было достигнуто, несмотря на тяжелые условия, что делает встречу результативной. Таким образом дипломат ответил на вопрос журналистов о промежуточных итогах встречи АТЭС.

Накануне Оверчук заявлял, что на саммите была принята декларация, которая полностью учитывает российскую позицию.