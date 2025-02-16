Делегация США отправилась в Саудовскую Аравию для переговоров по Украине

Делегация США прибыла 16 февраля в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией. Спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что встреча может послужить хорошим прогрессом.

Уиткофф заявил, что также с советником по нацбезопасности находится в Эр-Рияде в составе американской делегации. Он выразил надежду, что в вопросе мира на Украине возникнет прогресс после общения сторон. С ЕС свяжутся по видеосвязи, а вот Украины, скорее всего, не будет.

При этом Владимир Зеленский ранее отмечал, что не примет переговоров и их итогов, если они пройдут без участия украинских представителей. Уиткофф напомнил, что несколько дней назад с лидером киевского режима связывался Дональд Трамп и обсуждал мирные решения. По словам спецпосланника, Украина таким образом уже стала частью переговоров.

Напомним, что после телефонного разговора с Путиным Трамп позже объявил, что планируется встречу в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Киев отказался встречаться с представителями Москвы на Мюнхенской конференции