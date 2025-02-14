Киев отказался встречаться с представителями Москвы на Мюнхенской конференции

Украина не планирует участвовать в переговорах с представителями России на конференции по безопасности в Мюнхене, сообщил советник президента Украины Михаил Литвин. Комментарий представителя киевского режима приводит издание «Страна.ua».

Накануне американский лидер Дональд Трамп сообщил о проведении встречи между представителями России, Соединенных Штатов и Украины в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14 февраля. Он не стал уточнять, кто именно будет участвовать в переговорах, но подчеркнул, что это будут «высокопоставленные лица».

Литвин подчеркнул, что Украина должна начать диалог с Соединенными Штатами, а затем подключить к обсуждению европейские страны. После этого можно будет согласовать общую позицию с Россией.

«За пустым столом с россиянами не встречаются. Сейчас на столе ничего нет», — сказал он.

Ранее политолог Светов назвал уступки, на которые не пойдет Москва в переговорах с Вашингтоном.