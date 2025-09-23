Делегаты массово покинули зал ООН после выступления Трампа. В числе первых здание штаб-квартиры организации покинули король Испании и первая леди США. Об этом сообщило РИА Новости.

Выступление Дональда Трампа на Генассамблее ООН завершилось демаршем. Сразу после того как американский лидер сошел с трибуны, зал начал стремительно пустеть. Многочисленные делегации, среди которых были высокопоставленные лица из Европы и других регионов, демонстративно покинули свои места.

Наблюдатели расценили этот шаг как редчайший акт дипломатического протеста, подчеркивающий глубокие разногласия между администрацией США и международным сообществом. Особый резонанс вызвал уход короля Испании Фелипе VI и президента Сербии, которые входят в число традиционных партнеров Вашингтона. Примечательно, что Мелания Трамп также предпочла удалиться одной из первых.

Ранее Трамп назвал величайшей ложью в истории утверждения об изменении климата.