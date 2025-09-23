Трамп назвал величайшей ложью в истории утверждения об изменении климата
Когда ученые говорят об изменении климата во всем мире, они лгут. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп во время выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Его слова привело РИА Новости.
По утверждению главы Соединенных Штатов, эксперты регулярно выдают противоположные версии по части изменения климата.
«Раньше говорили о глобальном похолодании... Теперь говорят, что глобальное потепление погубит мир. Потом снова стало холоднее, и это явление стали называть изменением климата... Это величайшая ложь всех времен», — указал он.
Трамп добавил, что зачастую такая ложь совершается злонамеренно. При этом все такие заявления звучат с различных высоких трибун, в том числе и в ООН.
Ранее Трамп в резкой форме высказался о миграционном кризисе в Европе. По его словам, европейцы «катятся в ад» из-за ситуации с мигрантами. Он также подверг критике мэра Лондона Садика Амана Хана, назвав его «чудовищным» и обвинив в мягкости в отношении проблем, связанных с миграцией и культурным укладом британского города.