Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела против военнослужащего украинских вооруженных сил Александра Гусака, который обвиняется в совершении террористического акта на территории России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СКР.

Отмечается, что дело было передано во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Гусак служил в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ и был задержан во время боевых действий в Курской области. Вместе с другими украинскими военными он незаконно пересек границу России в августе прошлого года.

Во время своего пребывания в Кореневском районе Гусак открыл огонь из пулемета по трем безоружным российским военнослужащим, которые не оказывали сопротивления.

Конфликт между Россией и Украиной в основном сосредоточен в ее восточной части, однако из-за вторжения в Курскую область российская армия переместила некоторые подразделения туда, чтобы вытеснить врага. Боевые действия в российском приграничье продолжаются и сейчас.

Ранее российский боец рассказал, как солдат ВСУ довели до паники в Курской области.