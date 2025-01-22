При штурме села Русское Поречное в Курской области украинские военные паниковали и демонстрировали признаки психоза. Об этом каналу «Звезда» рассказал командир артиллерийского дивизиона с позывным «Вампир».

Украинских боевиков выдавливали из курского села Русское Поречное на протяжении трех суток. За это время, как рассказал «Вампир», удалось в два раза нарастить темп ведения огня. На руку сыграла общая растерянность и паника украинских военных, которые не ожидали обильного обстрела.

«Доходило уже до того, что они танк на передний план выдергивали для того, чтобы хоть как-то нас сдержать. Это прям какой-то некий психоз», — добавил «Вампир».

В итоге удалось не только напугать ВСУшников, но и подбить их танки.

Напомним, что в селе Русское Поречное нашли тела замученных мирных жителей. Как отмечали в Минобороны России, над ними могли поиздеваться украинские военные.

Ранее сообщалось, что жители этого курского села прятались от зверств ВСУ в подвалах.