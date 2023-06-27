Демограф Драбинский: Украина вымирает и может прекратить свое существование

Польский демограф Ариэль Драбинский заявил в своем последнем интервью, что Украина сейчас находится в состоянии «вымирания» из-за своих демографических показателей.

Согласно подсчетам Драбинского, до конфликта с РФ, на территории Украины проживало 37 млн. человек. 8 млн. покинули страну в связи с началом СВО. Специалист предполагает, что сейчас в Украине живет не более 30 млн. человек. И это без учета естественной смертности.

Драбинский считает, что у Украины осталось только 3 демографических варианта развития событий: плохой, очень плохой и драматический.

Плохим вариантом он назвал, если на Украине и правда проживает 30 млн. человек. Очень плохим, если через несколько лет конфликта там останется 25 млн., а драматичным – 20 млн.

Драбинский указал на то, что местный директор Института демографии полагает, что для восстановления страны необходимо вернуть мигрантов на Украину. Но есть то, что специалист назвал «парадоксом». Если в 2022 году уровень рождаемости в стране составлял 0,9, то сейчас он может уменьшиться до 0,7.

Демограф прогнозирует, что в самом лучшем случае на Украину вернется половина уехавших. Но даже при таком положении, большая часть из них уедет снова, учитывая уровень безработицы в стране.