Демографические потери, утрата промышленного потенциала и не только: как Украина растеряла свою независимость
Социолог Башлыков посоветовал политическому руководству Украины перечитать Гоголя
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Сегодня отмечается День независимости Украины. Кандидат социологических наук и доцент Липецкого филиала Финансового университета при правительстве РФ Тимофей Башлыков перечислил все, что изменилось в этой стране за последние 30 лет. Минусов оказалось немало.
По словам эксперта, за время независимости Киев успел утратить практически все, что нажил при СССР. Исключением стали только сельское хозяйство и антироссийски настроенные элиты. За огромные амбиции последних теперь расплачивается простой народ.
«Демографические потери, уменьшение территории, утрата промышленного потенциала, зависимость от западных кредиторов — все это результат антироссийской и русофобской политики Киева последних десятилетий», — заявил Башлыков в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По словам социолога, перед распадом СССР Украина обладала мощнейший промышленным потенциалом: эффективно работали ракетостроительные, авиастроительные, судостроительные, машиностроительные предприятия.
«А где сейчас мы можем увидеть самолеты, автомобили или другую сложную технику украинского производства?» — спросил собеседник.
Эксперт напомнил строки великого русского писателя Николая Васильевича Гоголя: «Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?».
«Рекомендую современному политическому руководству Украины перечитать классика, так как тот ответил на все актуальные вопросы политики Киева еще 200 лет назад», — подытожил Башлыков.
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