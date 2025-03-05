Демократы устроили протесты на речи Трампа в Конгрессе

Речь американского президента Дональда Трампа в Конгрессе столкнулась с демаршем демократа Эла Грина, конгрессмена от 9-го округа штата Техас. По распоряжению спикера господин Грин был удален из зала заседаний. Прямую трансляцию события осуществлял Белый дом.

В момент, когда Трамп говорил о своей триумфальной победе на президентских выборах, демократическая фракция начала скандировать, прерывая его выступление.

В ответ республиканцы начали хором произносить «США! США! США!». Спикер Палаты представителей Майк Джонсон призвал к уважительному отношению к главе государства. После чего он отдал приказ вывести из помещения Эла Грина, не подчинившегося требованию занять свое место.

Отдельные члены Демократической партии в Конгрессе демонстрировали плакаты с лозунгами, такими как «Маск ворует» и «Защитите ветеранов». Кроме того, в ответ на ряд заявлений Дональда Трампа демократы поднимали таблички с надписью «Ложь».

Глава американского государства выступал перед членами Конгресса с ежегодным обращением «О положении в стране».

Ранее сообщалось, что США запретили Британии делиться с Украиной разведданными из Вашингтона.