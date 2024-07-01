Демократы в США начали дистанцироваться от Байдена из-за его неудачных дебатов

Те сопартийники нынешнего главы Белого дома Байдена, которые участвуют в выборах в американский конгресс, пытаются дистанцироваться от него. На такой шаг демократы стали идти после провала президента во время дебатов на телевидении. Такая информация появилась у портала Axios.

Те, кто выдвигает свои кандидатуры в обе палаты парламента Соединенных Штатов, стали в срочном порядке разделять свои избирательные кампании от влияния на них Байдена. Часть из них старается сделать так, чтобы даже не встречаться с нынешним главой США.

Крупнейшие спонсоры демократической партии стали выступать за то, чтобы Байден был снят с предвыборной гонки, они уже не видят его в качестве претендента на то место, которое он занимает в данный момент. Больше всего пытаются отойти подальше от этой фигуры демократы из «колеблющихся» штатов, то есть те, кому для прохождения в конгресс может не хватить считанных процентов голосов избирателей.

Ранее подобную информацию обнародовал миллиардер Дэвид Сакс. По его мнению, демократы готовы поднять самое настоящее восстание против Байдена, чтобы убрать его как кандидата от партии на президентский пост. Они полностью разуверились в возможности его успеха.