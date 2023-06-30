Демонстрантам в Багдаде не разрешили сжигать флаг Швеции

Планировавшим акции протеста у посольства Швеции в Багдаде запретили сжигать ее флаги, а также проникать в помещение. Об этом сообщил новостной портал Baghdad Al-Yaum со ссылкой на указания специального комитета по организации протестов, который сформирован сторонниками шиитского имама Муктады ас-Садра.

Демонстранты планировали ответить сжиганием символики Швеции на недавний инцидент со сжиганием Корана в Стокгольме у мечети. 28 июня беженец из Ирака, мусульманин Салван Момика поджог книгу. За этим наблюдали сотни человек, в том числе сотрудники полиции.

«Не разрешается публично сжигать флаг Королевства Швеция, можно сжигать в качестве альтернативы только флаг ЛГБТ-сообщества», – говорится в материале издания.

Демонстрантам предлагается провести акцию протеста мирно – в сотрудничестве с органами спецслужб. Ожидается, что акция протеста начнется в столице Ирака у посольства Швеции примерно в 17:00 по местному времени. Манифест должен завершиться перед вечерним намазом.

По информации портала, некоторые улицы уже перекрыты бетонными блоками, а рядом с местом проведения акции дежурят порядка 200 сотрудников полиции. Акции протеста также пройдут в других городах Ирака.

Инцидент со сжиганием Корана осудили власти России, Саудовской Аравии, Ирана, Ирака, Марокко и других государств.