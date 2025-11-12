«Денег нет, но вы держитесь». Еврокомиссия отказала Киеву в кредитах: почему ЕС больше не верит Украине?

Еврокомиссия официально отказала Украине в новых кредитах, объяснив это серьезными опасениями по поводу долговой устойчивости страны. В Брюсселе ищут альтернативные пути финансирования, которые лягут тяжелым бременем на бюджеты европейских государств. Об этом сообщает ТАСС.

Евросоюз кардинально меняет схему финансовой поддержки Киева. Как заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, Брюссель больше не может предоставлять Украине стандартные кредиты. Причиной названы растущие риски, связанные с способностью страны обслуживать свои долги.

В поисках решения Европейская комиссия активно прорабатывает конфискацию замороженных активов Банка России на сумму около €140 млрд. Эти средства планируется направить Киеву в виде специального «репарационного кредита», который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Однако этот план сталкивается с сопротивлением, в частности, со стороны Бельгии.

Альтернативные варианты финансирования, по словам Домбровскиса, потребуют дополнительных многомиллиардных взносов от самих стран-членов ЕС. На данный момент Украина продолжает получать доходы от российских активов, уже переведенные в €14 млрд, но этого катастрофически не хватает для покрытия дефицита госбюджета.

