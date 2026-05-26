Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Международном форуме по безопасности выступила с резкой оценкой финансовой помощи, которую международные институты продолжают направлять Киеву. По ее словам, выделенные средства не только не вернутся, но и никогда не окупятся, передает ТАСС .

Дипломат напомнила, что только по линии Международного валютного фонда Украине с 2022 года в совокупности выделено и обещано финансирование в объеме 23,7 миллиарда долларов. Она подчеркнула, что МВФ и Всемирный банк, вопреки собственным нормативам, продолжают накачивать деньгами киевский режим, несмотря на его очевидную неплатежеспособность.

Выступая на конференции «Противодействие неоколониализму как приоритетное направление обеспечения безопасности стран мирового большинства», Захарова обратила внимание на экономическую сторону вопроса. Она отметила, что даже если не говорить о террористической окраске и преступности киевского режима, то с точки зрения финансовых показателей, которые всегда ставились во главу угла этими институтами, средства уходят в никуда.