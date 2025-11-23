«Деньги на ветер». Состояние Дональда Трампа сократилось на $1,1 млрд: Чем это грозит его позициям в рейтинге Forbes?

Согласно последним данным авторитетного рейтинга Forbes, капитал экс-президента США за прошедшие месяцы сократился на внушительную сумму в $1,1 млрд. На сегодняшний день его состояние оценивается в $6,2 млрд.

Основной причиной такого значительного снижения стало обвальное падение котировок его медиахолдинга — Trump Media & Technology Group. Если в сентябре ценная бумага компании держалась на уровне $17, то к настоящему моменту ее стоимость обвалилась до $10,3 за акцию. Это падение более чем на 40% серьезно ударило по карману миллиардера.

Вследствие финансовых потерь позиция американского лидера в списке самых богатых людей мира, составляемом Forbes, также пошатнулась. На данный момент Дональд Трамп занимает лишь 595-ю строчку в глобальном рейтинге миллиардеров.

