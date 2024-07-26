Депутат Аксаков завил, что зарубежные активы Россия будет использовать по своему усмотрению

В одном из документов Евросоюза говорится о том, что европейским компаниям и физическим лицам запрещено принимать участие в предложенной Россией схеме обмена заблокированными активами, запущенной в марте нынешнего года. По словам главы Комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолия Аксакова, Брюссель, запретив своим гражданам участвовать в схеме обмена, бьет по их интересам. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что Европа сама отбирает деньги у своих граждан. У России же имеется достаточный объем средств, активов, которые западные компании, физические лица вложили в нашу страну. Можно сказать, что они сопоставимы с нашими активами, что заблокированы за рубежом.

Парламентарий добавил, что чиновникам Евросоюза придется отвечать за принятое решение. Тот факт, что на данный момент доходы от размещенных за рубежом активов они стараются направлять в виде военной помощи Киеву, – тоже фактически воровство наших денег и использование их не по целевому назначению.

По его мнению, если в начале августа первый транш из доходов от замороженных отечественных активов будет отправлен в Незалежную, Москва примет адекватные меры.