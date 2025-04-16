По словам депутата нижней палаты парламента Дмитрия Белика, продавший и предавший свою страну главарь киевского режима старается сместить фокус внимания с парада Победы в Москве на бессмысленный междусобойчик в Киеве. Об этом сообщает Life.ru.

Он подчеркнул, что собирать что-то в противовес параду в Москве, являющемуся не только демонстрацией силы и мощи России, но и данью уважения подвигу народа-победителя, абсурдно и нелепо, никакие сборища лицемерных представителей «партии войны» не могут встать с ним в один ряд.

По мнению парламентария, в итоге попытки Зеленского сместить внимание с парада Победы в Москве на «бессмысленный междусобойчик в Киеве» являются жалкими. Однако борьба с героическим прошлым и искажение исторической правды является одним из традиционных методов киевского режима.

Ранее сообщалось, что Россия ожидает более 20 глав государств на параде Победы.