Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на Парад Победы, который состоится 9 мая в Москве, планируют прибыть представители более 20 стран, включая высокопрофильных глав государств и правительств.

Песков подчеркнул значимость этого события, особенно на фоне случаев возрождения нацизма в Европе.

«Особенно она важна именно сейчас, когда в Европе снова поселился нацизм. Когда в Европе мы не видим единодушного желания искоренить его незамедлительно. Поэтому день этот архиважен, мы будем рады видеть всех», — сказал представитель Кремля.

Среди ожидаемых гостей Парада Победы — председатель КНР Си Цзиньпин, а также президенты Белоруссии, Венесуэлы, Бразилии, Сербии, Индии, Словакии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

В 2025 году Россия отметит 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), и в Москве готовят множество мероприятий в честь этого значимого события. Основная часть праздничных торжеств будет сосредоточена на Красной площади, где состоится Парад Победы.

Парад начнется в 10:00 мск. В нем примут участие участники специальной военной операции (СВО), а также военные из 19 стран.

Для участия в параде не будет продажи билетов — доступ к мероприятию будет возможен только по специальным приглашениям для ветеранов и их родственников. Парад также будет транслироваться в прямом эфире.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский после ультиматума главы евродипломатии Каи Каллас предложил европейским лидерам приехать в Киев 9 мая.