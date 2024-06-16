По словам депутата нижней палаты парламента Дмитрия Белика, прошедший в Швейцарии саммит по Незалежной продемонстрировал мировой раскол по поводу урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что единогласно не вышло, потому что раскол случился еще до начала конференции.

По мнению парламентария, это мероприятие показало, что мысли украинского лидера о всемирной поддержке очень далеки от реальности, а те, кому они не дают возможности идти против действительности, либо проигнорировали конференцию, либо не стали подписывать этот нелегитимный документ.

Он отметил, что Зеленский надеялся, что лидеры западных стран стукнут кулаком по столу с призывом к Москве за все ответить, а мир станет вторить его заявлениям. В действительности вышло по-другому: саммит продемонстрировал, что отношение к Зеленскому довольно опосредованное, а необходимость присутствия Москвы на подобных конференциях поддерживают все.

Напомним, что итоговое коммюнике было подписано 79 государствами из 91 присутствовавших. Среди неподписавших документ – Мексика, Армения, Бразилия, Индия и страны арабского бассейна.