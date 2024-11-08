Депутат Бундестага от «Альтернативы для Германии» Рене Бохманн обратился к властям с просьбой уточнить, сколько немецким налогоплательщикам стоил визит Владимира Зеленского в Берлин 11 октября. Запрос опубликован на официальном сайте Бундестага.

«Может ли федеральное правительство оценить, насколько велика сумма, которую потеряли германские налогоплательщики в результате визита Зеленского 11 октября 2024 года в связи с мерами безопасности и массовыми отменами поездок всех видов общественного транспорта, а также заторов из-за перекрытия дорог?» — говорится в сообщении.

Сюзанне Бауман, представитель немецкого министерства иностранных дел, ответила, что такие затраты «нельзя оценить количественно». Она уточнила, что работа по учету мер безопасности еще не завершена.

Ранее сообщалось, что если Зеленский не начнет переговоры с Москвой, то за него это сделают западные союзники, после чего они поспешат от него избавиться.