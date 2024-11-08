Зеленского призвали начать диалог с Россией

Юрист и депутат Верховной рад Евгений Шевченко считает, что сейчас подходящий момент для начала диалога Владимира Зеленского с Москвой о завершении вооруженного конфликта, даже если это идет в разрез с его амбициями.

Об этом Шевченко написал в своем телеграм-канале.