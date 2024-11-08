Зеленского призвали начать диалог с Россией
Фото: [телеграм-канал Владимира Зеленского]
Юрист и депутат Верховной рад Евгений Шевченко считает, что сейчас подходящий момент для начала диалога Владимира Зеленского с Москвой о завершении вооруженного конфликта, даже если это идет в разрез с его амбициями.
Об этом Шевченко написал в своем телеграм-канале.
Он также отметил, что после этого Зеленский будет вынужден уйти, написал депутат.
Если Зеленский не начнет переговоры, то за него это сделают западные союзники, после чего они поспешат от него избавиться, заключил Шевченко.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский провел срочный разговор с победившим на выборах в США Трампом.