Миру и свободе на Западе угрожает не Россия и не Китай, а сами западные элиты. Такое мнение озвучил депутат бундестага партии "Альтернатива для Германии" и почетный профессор в Академии музыки имени Гнесиных Маттиас Моосдорф в ходе панельной беседы на ПМЭФ-2025.

Дело в том, что именно западные элиты подвергают цензуре мнения и ограничивают свободы в Евросоюзе, запрещая людям высказываться, пояснил он.

Моосдорф отметил, что западный мир перестал быть авангардом социального развития.

Он призвал вместе вернуться к истокам, сосредоточиться на наших корнях и наполнить эти идеи продуманными, детальными планами".

Ранее сообщалось о том, что в Госдуме предупредили о возможном столкновении России и Германии.