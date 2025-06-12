Германия поставляет ВСУ ракеты Taurus. Такие действия ФРГ могут стать причиной прямого вооруженного столкновения с Россией, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.

11 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин направил председателю бундестага Юлии Клёкнер документальные подтверждения преступлений киевского режима против мирных граждан. Также он отметил, что передача Киеву ракет Taurus спровоцирует еще один вооруженный конфликт с Россией.

В обращении к Клёкнер и лидерам пяти политических фракций парламента Германии Володин сообщил, что направил им материалы об ударах и терактах ВСУ. Клёкнер проигнорировала данную информацию.

Ранее Захарова заявила, что Россия ответит на агрессивные действия Германии.