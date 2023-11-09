Заявление Комиссии Евросоюза об условиях для начала переговоров по вопросу вступления Украины в блок, говорит об упадке организации. Соответствующее заявление сделал депутат немецкого бундестага Петр Быстрон, его слова передает издание РИА Новости .

Накануне ЕК рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией по вопросу вступления в ЕС, обязав Киев и Кишинев выполнить ряд условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что сроки вступления Украины в организацию будут зависеть от реформ и принципа ЕС по предоставлению членства исходя из «заслуг».

Депутат заявил, что рассмотр таких «сомнительных кандидатов» говорит об упадке ЕС. Он подчеркнул, что страна не отвечает критериям вступления и даже до начала конфликта проявляла «недостатки демократии» и была одним из самых коррумпированных государств в мире.

Быстрон также заявил, что до позапрошлого десятилетия ЕС держал подобных кандидатов на дистанции. Депутат отметил, что не важно, по каким причинам организация стала относиться к ним мягче – решение является «в корне неверным».